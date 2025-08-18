Tarih verildi: İstanbul 24 saatliğine kavrulacak

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’u etkisi altına alacak yoğun sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre kent, Cuma günü 24 saat boyunca kavurucu sıcaklıklarla boğuşacak.
Uzmanlar, sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceğini ve Cuma günü adeta mini bir Afrika sıcak hava dalgasıetkisinin hissedileceğini belirtiyor.
42 DERECELERE ULAŞACAK
Hava Forum, yeni hava durumu tahminini sosyal medya hesabından duyurdu. Cuma günü mini Afrika sıcak hava dalgasının İstanbul'a giriş yapacağını açıkladı.
Sıcakların 24 saat süreceğini belirten Hava Forum, açıklamasında şu sözleri kullandı:
“Afrika isteyen İstanbullulara müjde! 24 saatlik mini Afrika dalgası geliyor. 22 Ağustos Cuma günü megakentte sıcaklık 35 dereceye çıkacak. Poyraz kesecek. Nemle birlikte hissedilen 42 derecelere ulaşacak. Bu dalga 24 saatliktir... “