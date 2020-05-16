Tarihi tekeli Mehmet Paşa Cami’nde altın işlemeler bulundu

Antalya'da 400 yıl önce yaptırıldığı değerlendirilen tarihi Tekeli Mehmet Paşa Cami’nde, çiniler ve altın varaklı sanatlı süslemeler ortaya çıktı.

Antalya'da Tarihi Kaleiçi'nin girişinde, yaklaşık 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen Tekeli Mehmet Paşa Cami'nde, 2008 yılından itibaren restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Evliya Çelebi’nin hazırladığı seyahatnamesinde, Tekeli Mehmet Paşa Camii hakkında bilgiler verdiğini belirtti.

"SÜSLÜ SANATLI SÜSLEMELER ORTAYA ÇIKTI"

Coşar, “Evliya Çelebi caminin çok süslü, sanatlı ve avlusunun çok dar olduğundan bahsetmiş. Biz bunu ancak restorasyona başladığımız zaman işlemeleri görünce anladık. Üstü kapatılmış ve örtülmüş süslü sanatlı süslemeler, çiniler ortaya çıktı” dedi.

Tekeli Mehmet Paşa Cami’nde altın işlemeler bulundu

CAMİ İÇERİSİNDE 40 BEYİTLİ KASİDE BULUNUYOR

Cami içerisinde 40 beyitli kaside olduğunu belirten Coşar, kasidenin mihrabın solundan başlayıp, 2 çini alınlıkta bittiğini söyledi.

2 çini alınlığın ise kayıp olduğunu söyleyen Coşar, “Kayıp olduğu için, ‘acaba yazıldı mı? yazılmadı mı?’ diye tartışmalar oluyordu. Daha sonra restorasyon aşamasında sıvaları kaldırınca altta 2 tane çini alınlık ortaya çıktı. Şuan tamam şekilde görülebilecek. Kubbelerde de çok güzel süslemeler çıktı. Klasik dönem olduğu düşünülüyor. Muhtemelen caminin ilk yapıldığı anda yapılmış. Daha sonra modern bir çağda barok stiliyle yapılan süslemeler var. 2'si de dönem eki ve özgün olduğu için yaşatacağız." dedi.

"MOZAİKLERİ KORUMAYA ALDIK"

Coşar, avluda bulunan devasa ve camiyle uyumlu olmayan şadırvanı kaldırdıklarını belirterek, kaldırdıkları alanın altından da sarnıç bulunduğunu belirtti.

Avluda kazıya devam ettikleri sırada ise mozaiklerin ortaya çıktığını söyleyen Hüseyin Coşar, “Biz bu mozaikleri korumaya aldık. Daha sonra duvar üzerine cam yerleştirip, gelen vatandaşların ziyaret edebileceği mekan olarak hazırlayacağız. Muhtemelen burada cenaze namazı bile kılınabilecek.” dedi.

"HİÇBİR CAMİDE YOK"

Çoşar, “Ahşap üstüne altın varaklı ve altın işlemeleri süslemeler var. Bunların her biri el yapımı olduğu için çok özgün olan eserler. Birinde farklı, diğerinde ise çok farklı süslemeler var. ‘Kasnak’ diye tabir ettiğimiz alanda da Fetih Suresi hat sanatıyla baştan sona yazılmış. Onun üstünde de süslemeler vardı fakat nitelikli görünmüyordu. Orada raspa yaptık ve altında özgün süslemelere rastladık. Caminin evveliyatını bilenler buraya geldiklerinde çok şaşıracak. Hakikaten bütün özgün unsurlar ortaya çıkarılacak ve önemli ziyaret mekanı olacağını düşünüyoruz.” dedi.

CENAZE NAMAZI DA KILINACAK

Camide yeni eserler bulunduğu için restorasyon süresinin uzadığını söyleyen Coşar, bu Ramazan ayında açılması düşünülen caminin, yıl sonunda açmayı planladıklarını belirtti.

Avluda kaldırılan şadırvanın yerine örtü altı şadırvan yapacaklarını belirten Coşar, “Alan genişlediği için cenaze namazı bile kılınabilecek. Daha önce böyle bir şey mümkün değildi.” dedi.