Tarım Kredi'de Temmuz bereketi: 5 litre yağ, 1 kilo çay, 2 buçuk kilo pirinç… Kaçıran pişman olacak

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Temmuz ayının ortasında ekonomik alışveriş yapmak isteyenlere müjde verdi.
11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen özel kampanya ile temel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler müşterileri bekliyor.
Kampanyada; 5 litre ayçiçek yağı, 1 kilo siyah çay ve 2,5 kilo pirinç uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
Özellikle aile bütçesini düşünenlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bu fırsatlar, sınırlı süre ve stoklarla geçerli olacak.
İşte Tarım Kredi 11-13 Temmuz indirim kataloğu: