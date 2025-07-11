Tarım Kredi'de Temmuz bereketi: 5 litre yağ, 1 kilo çay, 2 buçuk kilo pirinç… Kaçıran pişman olacak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Temmuz ayının ortasına özel dev bir kampanya ile vatandaşın yüzünü güldürüyor. 11-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu indirim günlerinde temel gıda ürünlerinde büyük fırsatlar sunuluyor.