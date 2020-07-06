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    Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi

    Trakya’da yazlıklarından dönen İstanbullu vatandaşlar, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 15 kilometre uzayan araç kuyruğuna takıldı.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 05:24
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    Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi #1

    Hafta sonu için gittikleri Trakya’daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

    Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi #2


    POLİS MÜDAHALE EDİYOR

    Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü.

    Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.
    Malkara Bölge Trafik polis ekipleri, trafiğin açılması için yer yer müdahale ediyor.

    Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çileye haline geldi VİDEO


    Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi #3

    Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi #4

    Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi #5

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