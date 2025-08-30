Tatilde telefon kullanırken bu 3 hata cebinizi yakabilir

Seyahate çıkmadan önce, tatilinizi sorunsuz geçirmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Uzmanlar, özellikle yurtdışına çıkacakların cep telefonu özellikleri ve olası ayarları hakkında önceden bilgi sahibi olması gerektiğini vurguluyor.

Bu sayede tatilde karşılaşılabilecek sürprizler önlenebiliyor.

TATİLDE BU HATALARI YAPMAYIN

1. Halka açık Wi-Fi’lerde dikkatli olun

Kafelerde, havaalanlarında veya otel lobilerinde ücretsiz Wi-Fi bulmak cazip görünebilir. Ancak aynı ağa bağlı herkes veri akışınıza erişebilir. Bu nedenle banka işlemleri, rezervasyonlar ve kişisel bilgiler yalnızca güvenli ağlar veya mobil veri üzerinden yapılmalı.

2. Fotoğraf çekerken yasalara dikkat edin

Yurt dışındaki bazı ülkelerde dini alanlarda veya tapınak komplekslerinde fotoğraf çekmek yasak olabilir ve para cezasına yol açabilir. Tatilciler, yerel dini uygulamalara ve yasalara saygı göstermeli, fotoğraf çekmeden önce kuralları araştırmalı.

3. Gemide cep telefonu kullanımı pahalı olabilir

AB dolaşım yönetmelikleri ve cep telefonu operatörlerinin paketleri yalnızca kara üzerinde geçerlidir. Gemide kullanılan mobil veya uydu ağı ise yüksek ücretlere neden olabilir; bir megabayt veri 30 avroya kadar maliyet yaratabilir. Telefon görüşmeleri de dakikada 3–7 avro arasında ücretlendiriliyor.