TBMM Başkanlık Divanı belirlendi

DHA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, 28'inci Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak 4 meclis başkan vekili ile idare amirleri ve katip üyeler için seçim yapıldı.

Meclis başkan vekilliğine; AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP'den Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan ve DEM Parti'den Van Milletvekili Pervin Buldan seçildi.

İDARE AMİRLERİ

İdare amirleri ise AK Parti'den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, CHP'den Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, MHP'den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve DEM Parti'den Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz oldu.

KATİP ÜYELER

Katip üyelikler için de AK Parti'den Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ile CHP'den Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İYİ Parti'den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Yeni Yol Partisi'nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici seçildi.