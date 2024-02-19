'TCG Bayraktar' gemisinde dünyaya gelen bebeklerin doğum günleri kutlandı

DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketlerinin ardından tüm Türkiye kenetlendi.

Depremlerden sonra Deniz Kuvvetlerinin TCG Bayraktar Amfibi Gemisi de depremzedeler için bölgedeydi.

"İki yavrumuzun 1’inci yaş günleri İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı"

Gemide dünyaya gelen bebekler için bugün İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda doğum günü kutlaması yapıldı.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) o mutlu anları sosyal medyada paylaştı.



Söz konusu paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında halkımızın yaralarını sarmak için derhal bölgeye giden Deniz Kuvvetlerimizin 'TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde dünyaya gözlerini açan iki yavrumuzun 1’inci yaş günleri İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı. Milletimizin bir daha böylesine bir felaketle karşılaşmamasını temenni eder, yavrularımıza uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz"