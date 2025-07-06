TCG İstanbul’dan tam isabetli atış testi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleştirilen fiili atış testlerinde hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.
"TARİHTEN GELEN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim” ifadesine yer vererek, MİLGEM Beşinci Gemi Tedarik Projesi kapsamında yapılan testlerde başarı sağlandığını belirtti. Açıklamada, “Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz” denildi.
Paylaşımda, atış anlarına ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.