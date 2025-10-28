TEB müjdeyi duyurdu: Ücretsiz iPhone 16 fırsatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, büyük bir sürpriz yaptı.

Banka, düzenlediği özel kampanya ile 15 kişiye iPhone 16 kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden giriş yaparak kolayca başvuru yapabiliyor.

Belirlenen koşulları tamamlayan her kullanıcı, çekilişle iPhone 16 kazanma şansı elde edecek.

İşte kampanya şartları:

IPHONE 16 ÇEKİLİŞİ

Kampanyaya katılmak için CEPTETEB Mobil uygulamasındaki “Kampanyalar” bölümünden ilgili sayfaya girip “HEMEN KATIL” butonuna tıklamak gerekiyor.

CEPTETEB Mobil’i indirip görüntülü görüşmeyle yeni müşteri olanlara: 2 çekiliş hakkı

Yıldız Bankacılık müşterisi olanlara: 5 çekiliş hakkı

Otomatik fatura ödeme talimatı verenlere: 1 çekiliş hakkı

Karekod (para çekme, yatırma, ödeme) işlemi yapanlara: 1 çekiliş hakkı

Toplamda 10 çekiliş hakkı veriliyor.

Kampanya süresince CEPTETEB kullanıcıları hem bankacılık işlemlerini kolayca halledecek hem de yepyeni bir iPhone 16 kazanma fırsatını yakalayacak.