Tek örneği Konya'da! Böyle bir şadırvan görülmedi... Konya’da inşa edilen ilk Selçuklu eserlerinden olan İplikçi Cami’nin sıra dışı özelliği dikkat çekiyor.

ensonhaber.com

Alâeddin tepesinin doğusundaki Kürkçü mahallesinde yer alan ve Ebülfazl Mescidi adıyla da bilinen İplikçi Camii, inanılmaz detayıyla gündeme geldi.

Konyalıların dahi bilmediği bu detay, duyanları şoke etti.

Camiye dikkatli bakanlar fark ediyor.

Biricik şadırvan

Şadırvanın görüşü ne kadar sıradan da olsa özelliği onu biricik yapıyor.

8 adet mermer sütunun tuttuğu şadırvan akustiği ile türünün tek örneği.

Karşılıklı iki sütuna, iki insanın sırtını vererek yaptığı konuşmalar, şadırvanın ilginç özelliğini ortaya çıkarıyor. İki kişi bu şekilde yapılan konuşmada birbirlerinin sesini mikrofondan gelirmiş gibi, uzaktaki insanın sesini sanki yanındaymış gibi duyuyor.

Sırrı hala çözülemeyen şadırvanın bu özelliğinin mimari yapısından kaynaklandığı düşünülüyor.