Tekirdağ'da 300 motosikletliden şehit İlker Aykut’un ailesine ziyaret

Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen yaklaşık 300 motosikletli, program kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi’nde yaşayan şehit İlker Aykut’un ailesini ziyaret etti. Şehidin baba ocağında gerçekleşen ziyarette aileye taziye dilekleri iletilirken duygu dolu anlar yaşandı.

ŞEHİT İÇİN DUALAR OKUNDU

Motosikletli grup, şehit İlker Aykut’un ruhu için hep birlikte dua etti. Ailenin gösterdiği misafirperverlik ve ziyaretin manevi atmosferi, katılımcılarda derin bir iz bıraktı.

Konvoyun sorunsuz ilerlemesi amacıyla jandarma ve polis ekipleri güzergâh boyunca trafik ve güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin koordinasyonu sayesinde etkinlik düzenli şekilde tamamlandı.