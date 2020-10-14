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    Tekirdağ'da 47 adrese sahte içki operasyonu

    Tekirdağ'da 1107 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda sahte içkiyi depolamak ve şişelemek için termosifona düzenek kurulduğu belirlendi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 14:04
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 14:04
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    Tekirdağ'da 47 adrese sahte içki operasyonu

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki yapımı ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 adrese operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda, 1107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, kaçak içki yapımında kullanılan 218 kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Tekirdağ da 47 adrese sahte içki operasyonu #1

    TERMOSİFON SİSTEMİ

    Ekipler, bir adreste termosifonun içerisine sahte içki depolamak için kurulan düzenek de tespit etti. Termosifonun sahte içki depolama ve şişeleme amacıyla kullanıldığı belirlendi.

    Termosifona depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar VİDEO

    Tekirdağ da 47 adrese sahte içki operasyonu #2

    Tekirdağ da 47 adrese sahte içki operasyonu #3

    Tekirdağ da 47 adrese sahte içki operasyonu #4

    Tekirdağ da 47 adrese sahte içki operasyonu #5

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