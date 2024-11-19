İHA

Tekirdağ'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD Tatbikat Sahasında düzenlenen kapsamlı tatbikatta, şehirdeki tüm kurumların katılımıyla 500 kişilik bir ekip görev aldı. Senaryo gereği, Şarköy ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki bir depremle başlayan tatbikat, siren sesleriyle harekete geçen ekiplerin koordinasyonuyla devam etti.

ENKAZ ALANINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Tatbikatın en dikkat çeken kısmı, enkaz alanındaki kurtarma çalışmaları oldu. Senaryo gereği enkaza yerleştirilen yaralıları kurtarmak için sahaya çıkan arama kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" çağrılarıyla enkazda ses kontrolü yaptı. Ardından beton kırıcı cihazlar yardımıyla sıkışan yaralılara ulaştı. Sağlık ekipleri de enkaz altındaki yaralılara hem fiziksel hem de moral destek sağlayarak, onlara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

BİR SAAT SÜREN TATBİKAT BEĞENİ TOPLADI

Beton blokların kırılmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hızla sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılar, tatbikatın başarıyla tamamlandığını simgeleyen en önemli sahnelerden birini oluşturdu. Yaklaşık bir saat süren çalışma, ekiplerin özverisiyle sorunsuz şekilde sona erdi ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

6.2'LİK BİR DEPREM SENARYOSU UYGULANDI

Tatbikat sonunda açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programın başarıyla yürütüldüğünü vurguladı:

Bugün, Şarköy merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden tatbikat gerçekleştirdik. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm yetkili ekiplerimizle, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini adım adım gözden geçirdik. Barınma, iaşe, enerji ve iletişim gibi tüm alanlarda planlarımızı daha güncel hale getirmek ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla sık sık bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada sergilenen performans, olası bir depremde hızlı ve etkili müdahale için önemli bir adım oldu.

Süleymanpaşa ilçesindeki AFAD eğitim parkurunda gerçekleştirilen tatbikata; Vali Recep Soytürk’ün yanı sıra Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç ve çeşitli arama kurtarma ekipleri de katıldı. Bu kapsamlı tatbikat, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.