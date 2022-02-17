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    Tekirdağ'da anne ve babasını darbeden kişi serbest bırakıldı

    Tekirdağ Malkara'da anne ve babasını darbeden kişi, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 17:20
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    Tekirdağ'da anne ve babasını darbeden kişi serbest bırakıldı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 51 yaşındaki B.Ö. isimli şahıs anne ve babasının yaşadığı evine gitti.

    İddiaya göre eve gelen şahıs babası kapıyı açar açmaz babasına vurmaya başladı.

    YARALANAN ANNE-BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Daha sonra annesini de darbeden şahıs, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından baba T.Ö. (74) ve anne F.Ö. (73) ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    4 AY EVDEN UZAKLAŞTIRILARAK SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. (51) adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 4 ay evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

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    Tekirdağ da anne ve babasını darbeden kişi serbest bırakıldı #4


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