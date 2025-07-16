Tekirdağ'da başlayarak Çanakkale'ye ulaşan yangın, yeniden alevlendi

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını, kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.

Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, karadan ise 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale ediliyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı.

Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor.

TARLA SAHİPLERİ MÜCADELE EDİYOR

Çevrede tarla sahibi olan vatandaşlar ise tedbir amaçlı olarak tarlalarının kenarlarına boşluk bariyerleri oluşturarak yangının tarlalarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor.