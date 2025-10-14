Tekirdağ'da bulunan Naip Barajı'nda sular çekilince adacıklar oluştu

Kuraklık, Türkiye'nin dört bir yanını etkilemeye devam ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Naip Barajı da kuraklıktan nasibini aldı.

SU SEVİYESİ ALARM SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Kuraklık, barajda su seviyesini alarm noktasına kadar düşürdü.

Barajda suyun çekilmesiyle geniş alanlar kurudu, ağaç kökleri ortaya çıktı ve baraj gövdesi çevresinde küçük adacıklar oluştu.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Kuruyan alanlarda toprak çatlakları dikkat çekerken suyun neredeyse tamamen çekildiği, bazı kısımlarda ise bataklık görüntüsü oluştu.

Drone ile görüntülenen barajda suyun kritik seviyelere gerilediği görülürken yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunuyor.