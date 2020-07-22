Dolar
6.8487
0.4134%
Euro
7.9296
0.8303%
Altın
1861.75
1.0826%
Borsa
118599.2
0.472%
G. Altın
409.453
1.3976%
Bitcoin
64003.05
-0.208%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Tekirdağ’da gökyüzünde davul çaldı

    Davul virtüözü, yamaç paraşütü ile gökyüzünde davul çalıp şarkı söyledi.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 13:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da gökyüzünde davul çaldı

    Tekirdağ’da Ahmet Çelik isimli davul virtüözü, davulunu da yanına alarak Şarköy Uçmakdere paraşüt alanına geldi.

    Asmalı Davul Virtüözü Ahmet Çelik, davuluyla birlikte paraşüt pilotu eşliğinde gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra paraşüt pistinden atladı. Paraşütle bir süre havalanan Çelik, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yanına aldığı davulunu çalmaya başladı.

    BEĞENİ YAĞDI

    600 metre havada paraşütle davul çalan Ahmet Çelik, aynı zamanda şarkıda söylerken, davulcunun bu anları ilginç görüntülere sahne oldu.

    Tekirdağ’da gökyüzünde davul çaldı iZLE

    Sosyal medyada da paylaşılan sıra dışı görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.

    Tekirdağ’da gökyüzünde davul çaldı #1

    Tekirdağ’da gökyüzünde davul çaldı #2

    Tekirdağ’da gökyüzünde davul çaldı #3

    Görüş Bildir