Tekirdağ'da hareket eden trenden atlayan kadın ölümden döndü

İHA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşamüstü saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiinde, trene binen yaşlı bir yakınına yardım eden Emine K. adlı kadın, trenin hareket etmesi üzerine inmek istedi.
Trenden atlayan kadın omzundan yaralandı
Trenden atlayınca düşüp omzundan yaralanan ve trenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Yaralı sedye yardımıyla ambulansa kadar taşındı. Yaralı kadın Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)