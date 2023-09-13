Tekirdağ'da hareket eden trenden atlayan kadın ölümden döndü Tekirdağ'da hareket eden trenden atlayan kadın ölümden döndü. Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın omzundan yaralandı.

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşamüstü saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiinde, trene binen yaşlı bir yakınına yardım eden Emine K. adlı kadın, trenin hareket etmesi üzerine inmek istedi.

Trenden atlayan kadın omzundan yaralandı

Trenden atlayınca düşüp omzundan yaralanan ve trenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralı sedye yardımıyla ambulansa kadar taşındı. Yaralı kadın Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)