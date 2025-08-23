Tekirdağ’da Harf İnkılabı’nın 97. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tekirdağ’ı ziyareti ve Harf İnkılabı’nın 97. yıl dönümü dolayısıyla kentte anma töreni düzenlendi.

Sahil dolgu alanında gerçekleştirilen törende Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Zeki Yavuz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"ATATÜRK, YENİ HARFLERİ İLK KEZ TEKİRDAĞ'DA ÖĞRETTİ"

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Büyük Önder Atatürk’ün 23 Ağustos 1928’de Tekirdağ’ı ziyaretinde yeni Türk alfabesini ilk kez burada uyguladığını hatırlattı:

Büyük yıkıma uğramış, savaş yorgunu ülkemizde okuma yazma bilenlerin sayısı çok azdı. Okuryazarlar arasında kadınlar ise çok daha küçük bir kesimi oluşturuyordu. O günlerde Tekirdağlı hemşehrilerimiz, sahil boyunda Atatürk’ün kara tahta başında öğrettiği yeni harfleri büyük coşkuyla öğrenerek Cumhuriyet’in aydınlık geleceğine sahip çıktı.