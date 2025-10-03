Tekirdağ'da hurdalıkta yangın

Tekirdağ'da akşam saatlerinde Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki hurdalık alanda yangın çıktı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.