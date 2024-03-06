Tekirdağ'da kapatılacak 63 pansiyon sahibi: Mağduriyetimiz giderilsin Kültür Turizm Bakanlığı tarafından çıkartılan karar sonrasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kapatılma kararı ile karşı karşıya kalan 63 pansiyon işletmesi basın açıklaması yaptı.

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İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm İşletme Belgesi yönetmeliğinin ardından, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 63 pansiyon işletmecisi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Pankartlar eşliğinde toplanan işletmeciler, yeni yönetmelikle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. Belge alma sürecinde karşılaştıkları zorluklara vurgu yaparak, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler.

"Tüm vergilerimizi ödediğimiz halde Turizm İşletme Belgesi alamadık"

Konuyla ilgili açıklama yapan İşletme sahibi Gökhan Taşkıran, şunları söyledi:



Bizler Tekirdağ'da konaklama faaliyeti gerçekleştiren işletme sahipleriyiz. Bu işletmeler bizim ailelerimize ait apartmanlarda ya da kiraladığımız yerlerde konaklama faaliyeti gerçekleştiren işletmeleriz. Bu alanda çalışırken bizler, belediyeden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını almış bulunmaktayız, bağlı bulunduğumuz vergi dairelerinden vergi levhamızı almış durumundayız, aynı zamanda çalıştırdığımız arkadaşlarımızın SGK gibi yükümlülüklerini yapmış bulunuyoruz. Aynı zamanda konaklama faaliyetli işletmelere getirilen konaklama vergilerini ödüyoruz. Turizm katkı payı vergisini ödüyoruz. Fakat bakanlığımızın son dönemlerde çıkartmış olduğu Turizm İşletme Belgesini maalesef ki alamıyoruz. Bunun için de ilçe belediyesi, il turizm müdürlüğü arasında maalesef git-gel yapılmak suretiyle oyalanıyoruz. Bizler vergisel anlamda tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen maalesef ki bu turizm işletmesi belgesini alamıyoruz ve yıllardır çalıştırdığımız, alın teri döktüğümüz işletmelerimizin kapanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Biz buradan mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.

"Ufak yerlerin de bu yönetmeliğe sokulması bizleri mağdur ediyor"

Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un televizyonlara çıkıp, bizleri durumda bırakacak bu yönetmeliği anlatırken kullandığı kelimeleri size söylemek istiyorum. Diyor ki ‘Siz bir konutta yaşıyorsunuz, düşünsenize yan dairenize hiç tanımadığınız kişiler girip çıkıyor. Bunların kayıt altına alınması gerekiyor’ deniliyor. Buradaki işletme sahiplerinin hepsi kayıt altında, kolluk denetimi altında biz bu faaliyetleri yürütüyoruz. Sonrasında konuşmasında şunu söylüyor, ‘’Giren çıkan kişinin kimlik bildirimi yapılmıyor’ deniliyor. Ama bizim işletmelerimizin hepsinde Online kimlik bildirim sistemine sahibiz. İşletmelerimizde konaklayan tüm misafirlerin kimlik bildirimleri anlık yapılıyor. Kayıt dışılıktan ve vergi kaybından bahsediyor Bakanımız, haklıdır ama yine burada ki işletmelerin tamamı vergi mükellefidir. Dolayısıyla Sayın Bakanımız bunu aslında 100 daireli, 200 daireli büyük rezidanslarda günlük kiralama yapılan yerleri kayıt altına alınması maksadıyla yapılırken bu yönetmelik, bizim gibi ufak konaklama faaliyetli işletmeleri de kapsayarak mağdur etmektedir. Biz Sayın Bakanımızın niyetini derdini çok iyi anlayabiliyoruz ama bizim gibi ufak yerlerin de bu yönetmeliğe sokulmasıyla bizleri mağdur ediyor. Biz bu mağduriyetimizin giderilmesi hususunda gereğini rica ediyoruz.

"Altyapı yok, kapatılsak nerede konaklayacak insanlar"

Pansiyon İşletmecisi Cüneyt Demir ise şu ifadeleri kullandı:

Bizim ruhsatlarımızda günübirlik konaklama evi yazıyor. Halbuki diğer ilçelerde olduğu gibi pansiyon ruhsatı verilmiş olsaydı zamanında buradaki insanların hiçbirisinin bir mağduriyeti olmayacaktı. O zaman biz basit konaklama belgelerimizi alacaktık, basit bir şekilde çözecektik. Ama bugün ne Süleymanpaşa Belediyesi bu konuda adım atıyor, ne de bakanlık bu konuda çözüm üretiyor. Biz de ortada kurbanlık koyun gibi bekliyoruz. Ne zaman gelip işletmelerimizi kapatacaklar, mühürleyecekler diye. Şöyle bir durum var, yaz geliyor, bir dünya insan geliyor bunların konaklaması var bu anlamda da sıkıntı var. Bizi mağdur ediyorlar ama herhangi bir altyapı hazırlık da yok. Nerede konaklayacak insanlar?

Yönetmeliğin çıkması sonrası mağdur olan işletme sahipleri, basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)