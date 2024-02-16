Haberler



İç Haber



Tekirdağ'da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüleri tehdit etti

Tekirdağ'da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüleri tehdit etti Süleymanpaşa ilçesi elinde pompalı tüfekle araçları durdurup sürücüleri tehdit eden Ö.İ., polis tarafından yakalandı.