DHA
Tekirdağ'da pompalı tüfekli saldırgan yürekleri ağza getirdi..
Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu.
Sürücülere silah doğrultup tehdit etti
Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ., çevredekileri tedirgin etti. Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı.
O anlar kameraya yansıdı
Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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