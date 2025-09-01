Tekirdağ'da kuraklığa dayanıklı bitki test merkezi kuruluyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak merkezde, ayçiçeği, buğday, çeltik ve diğer tarım ürünleri özel sistemlerle test edilecek.

SENSÖRLÜ YAĞMUR DÜZENEKLERİ İLE KURAKLIK TESTİ

Merkezde kullanılacak sensörlerle çalışan yağmur kontrollü düzenekler sayesinde, bitkilerin kuraklığa dayanıklılığı ölçülecek ve sonuçlar raporlanacak.

"KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLER ÖNEMLİ"

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin tarıma etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye’de kışlık ürünlerde kayıpların bir kısmı, ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanıyor. Elimizdeki çeşitlerin en iyi olması gerekiyor. Kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı olmayan çeşitlerde aşırı gübre ve ilaç kullanımı toprağa zarar veriyor. Üreticilerin yüksek verim yerine dayanıklı çeşitleri tercih etmesi büyük önem taşıyor.

DESTEKÇİLER VE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Başer, merkeze İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı ve tohumcuların destek verdiğini belirtti. 400 metrekarelik alana kurulacak sistem, yağmur yağmadığında açılıp, yağış sırasında kapanabilen bir yapıya sahip olacak.

FAALİYETE GEÇİŞ VE TEST SÜRECİ

Merkez, bir yıl içinde faaliyete geçecek. Üreticiler ve tohum firmaları başvurularını yaptıktan sonra, fide ve bitki dönemlerinde kuraklık testleri uygulanacak. Yaklaşık 5-6 ay sürecek testlerde yüzlerce genotip aynı anda incelenebilecek.