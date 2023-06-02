Tekirdağ'da mezuniyet töreninde depremde ölen arkadaşlarını unutmadılar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremde ölen arkadaşları Ayşe Cinkılıç ile Gülistan Aktürk'ün fotoğraflarını taşıdı.

DHA

Namık Kemal Üniversitesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında mezun olan 2 bin 834 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin stadyumunda yapılan törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversiteden mezun olan öğrenciler geçit töreni gerçekleştirdi.

2 öğrenci depremde vefat etti

Geçit töreninde öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Çinkılıç, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülistan Aktürk'ü anıp, fotoğraflarını taşıdı.

Törende konuşan Rektör Mümin Şahin, depremler nedeniyle buruk bir sevinç içinde mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Üzerimizde büyük bir sorumluluk var"

Depremde öğrencileri Ayşe Cinkılıç ile Gülistan Aktürk'ü kaybettiklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi: