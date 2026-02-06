Tekirdağ'da midibüsün çarptığı kadın yaralandı

- Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin'e midibüs çarptı.
- Bilgin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Polis, şoförü gözaltına alarak soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Bağlariçi mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin'e midibüs çarptı.
45 yaşındaki Bilgin'in aracın altında sürüklendiği gören vatandaşların uyarısıyla kazayı fark eden şoför, midibüsü durdurdu
Vatandaşların yardımıyla midibüsün altından çıkarılan Bilgin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Midibüs şoförünü gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.