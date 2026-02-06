Abone ol: Google News

Tekirdağ'da midibüsün çarptığı kadın yaralandı

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen kadının midibüsün çarpması sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 23:43
  • Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin'e midibüs çarptı.
  • Bilgin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, şoförü gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Bağlariçi mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin'e midibüs çarptı.

45 yaşındaki Bilgin'in aracın altında sürüklendiği gören vatandaşların uyarısıyla kazayı fark eden şoför, midibüsü durdurdu

Vatandaşların yardımıyla midibüsün altından çıkarılan Bilgin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Midibüs şoförünü gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

