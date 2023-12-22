Tekirdağ'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce sürüklendi Süleymanpaşa ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişinin metrelerce sürüklendiği anlar anbean kameraya yansıdı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

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İHA

Tekirdağ'da yaşanılan feci kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı...

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Gazi Hasan Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda sürücü H.Ç. idaresindeki 59 J 0070 plaka minibüs, cadde üzerinde sola dönmeye çalışırken o sırada U.E.D. idaresindeki 06 ECA 690 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce savruldu

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, motosiklet ve üzerindeki 2 kişinin metrelerce savrulduğu gözlendi.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü U.E.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)