Tekirdağ'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Tekirdağ Muratlı'da akşam saat 21.20’de İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, B.Ç.'nin kullandığı motosiklet ile bisiklet çarpıştı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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