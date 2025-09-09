Abone ol: Google News

Tekirdağ'da motosikletle otomobil çarpıştı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sezen T. (17) ile üvey kız kardeşi Aybüke K. (7), yaralandı. Aybüke K., "Ellerimi hareket ettirmek istiyorum" diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 18:45
Tekirdağ'da korkutan kaza..

Saat 17.30 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Leyla T.'nin kullandığı 34 MCB 269 plakalı otomobil, Bedri Rahmi Caddesi'ne dönmek istediği sırada Sezen T. yönetimindeki 59 ANG 395 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İLE KARDEŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Sezen T. ile arkasındaki üvey kız kardeşi Aybüke K., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"ELLERİMİ HAREKET ETTİRMEK İSTİYORUM"

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Aybüke K., "Ellerimi hareket ettirmek istiyorum" diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, otomobil sürücüsü Leyla T.'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

