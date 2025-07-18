Tekirdağ'da orman yangını öncesi ve sonrası görüntüler yürek burktu

Türkiye'nin farklı noktalarında, dünyada yaşanan iklim krizine bağlı olarak yangınlar meydana geliyor...

Yangınlarda, birçok ağaçlık alan kül oldu...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de 15 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık iki gün süren orman yangınının ardından, bölgedeki doğa adeta küle döndü.

FELAKETİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Yangının etkisiyle binlerce ağaç yanarken, sosyal medyada paylaşılan yangın öncesi ve sonrası görüntüler, felaketin boyutunu ortaya koydu.

Görüntülerde yeşil orman dokusunun yerini siyaha bürünmüş, kül olmuş alanların aldığı görülüyor.

GENİŞ BİR ALAN TAMAMEN YOK OLDU

Yangın sonrası çekilen drone görüntüleri geniş bir alanın tamamen yok olduğunu gösterirken kareler, doğaseverleri ve bölge halkını derinden etkiledi.

"YANAN SADECE AĞAÇ DEĞİL GELECEĞİMİZ"

Vatandaşlar, "Burası bizim nefes kaynağımızdı." diyerek üzüntülerini dile getirirken, bazı kullanıcılar görüntüleri "Yanan sadece ağaç değil, geleceğimiz." notuyla paylaştı.