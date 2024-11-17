Tekirdağ'da poyraz fırtınası: Kızıl yosunlar karaya vurdu

İHA

Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası, kıyılarda büyük miktarda kızıl yosun birikintilerine yol açtı. Daha önce de benzer bir durumla karşılaşılan bölgede, özellikle Süleymanpaşa sahilinde yosunlar yoğun olarak toplandı. Sahil boyunca biriken bu yosunlar, vatandaşların ilgisini çekti.

AKINTI VE RÜZGARLA KIYIYA TAŞINIYOR

Uzmanlar, yosunların denizdeki akıntılar ve rüzgar etkisiyle kıyıya sürüklendiğini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir olay yaşanırken, rüzgarın yön değiştirmesiyle yosunların sahilden uzaklaşması bekleniyor.