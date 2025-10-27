Abone ol: Google News

Tekirdağ'da sağanak yağış sonrası rögarlar taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da beklenen sağanak etkisini gösterdi. Kısa sürede etkisini artıran sağanakta rögarlar taşarken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 21:42 Güncelleme:
  • Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu.
  • Rögar taşkınları ve su birikintileri nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.
  • Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalıştı.

Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağış etkili oluyor. 

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

CADDELER ŞELALEYE DÖNDÜ

Kent merkezinde rögar kapakları taştı, cadde ortasında adeta şelale manzaraları oluştu.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

YAĞMURUN BİTMESİNİN BEKLEDİLER

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi.

Altyapının yetersiz kaldığı şehirde belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için yoğun mesai harcadı.

İç Haber Haberleri