Tekirdağ'da sağanak yağış sonrası rögarlar taştı

- Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu.
- Rögar taşkınları ve su birikintileri nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.
- Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalıştı.
Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağış etkili oluyor.
Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
CADDELER ŞELALEYE DÖNDÜ
Kent merkezinde rögar kapakları taştı, cadde ortasında adeta şelale manzaraları oluştu.
Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
YAĞMURUN BİTMESİNİN BEKLEDİLER
Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi.
Altyapının yetersiz kaldığı şehirde belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için yoğun mesai harcadı.