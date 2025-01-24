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DHA

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde Y.E.S.’ye ait depoda sahte deterjan üretilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Bir süre takibe alınan depoya baskın düzenleyen jandarma, deterjan dolum ve ambalajlama sistemi kurulduğunu gördü.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON TL

Aramada; 25 bin litre sıvı, 114 kilogram toz deterjan, 65 sıvı bulaşık deterjanı ve piyasada bilinen markaların etiketleriyle bidonları ele geçirildi.

Piyasa değeri 11 milyon olduğu belirlenen sahte ürünlerle ilgili Y.E.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.