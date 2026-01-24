Tekirdağ'da seyir halindeki motosiklet alev aldı

- Tekirdağ'da bir motosiklet seyir halinde alev aldı ve çevredeki esnaf yangını söndürdü.
- Yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı ve motosiklette maddi hasar oluştu.
- Olayın nedeni için inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi'nde motokuryenin sürücülüğünü yaptığı motosiklet, seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, motosikletini yol kenarında durdurup uzaklaştı.
Çevredeki esnaf, iş yerinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Esnafın yardımıyla yangın söndürülürken motosiklette maddi hasar meydana geldi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.