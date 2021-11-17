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    Tekirdağ'da sirke fabrikasında 77 ton sahte şarap ele geçirildi

    Tekirdağ'da Şarköy ilçesinde, polisin bir sirke üretim fabrikasına yaptığı baskında 76 ton 800 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 20:41
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 20:45
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    Tekirdağ'da sirke fabrikasında 77 ton sahte şarap ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde bir sirke fabrikasında şarap dolu bidonların indirildiğini belirledi.

    YAPILAN BASKINDA 77 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Fabrikaya baskın yapan polis, tanklar içerisinde satışa hazır 76 ton 800 litre sahte şarap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    SİRKE FABRİKASI MÜHÜRLENDİ

    Sirke fabrikası mühürlenirken, gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 77 ton sahte şarap ele geçirildi #1

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 77 ton sahte şarap ele geçirildi #2

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 77 ton sahte şarap ele geçirildi #3

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 77 ton sahte şarap ele geçirildi #4

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