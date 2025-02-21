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DHA

Tekirdağ'da 11 ilçenin şoförler odası başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı UKOME kararlarına tepki göstermek amacıyla Hüseyin Pehlivan Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yalnızca yolculara yönelik yüzde 25 zam yapılırken, öğrenci ücretlerine herhangi bir artış yapılmaması eleştirildi.

"TOPLANTILAR HAYAL KIRIKLIĞI"

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan, yaklaşık 6 aydır toplanmayan UKOME'nin son bir hafta içinde iki kez toplandığını, ancak toplantıların hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirtti:

Esnaf, vatandaş taşırken hiçbir belediye gideri olmadan, vadilatör sisteminden yüzde 6 komisyon kesilerek gelir elde etmektedir. Örneğin, yılda bir araçtan 110 bin lira kazanç sağlanıyor. Bu durum 11 ilçede kaç esnaf olduğunu düşündürmeli.

"HAKSIZ CEZALAR YAZILIYOR"

Turan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin oda başkanlarına yönelik tutumunu da eleştirdi:

Biz esnaf temsilcileri olarak, Türkiye'nin 30 büyükşehirinin UKOME başkanlarından biri olan daire başkanımıza kararlarda açıklama yapması için başvurduk, ancak 'yetki bende değil, genel sekreterde' diyerek esnafı yanıltmaya çalıştılar. Esnafı mağdur ediyorlar. Zabıtalar da esnafa haksız cezalar yazarak onları daha da zor durumda bırakıyor.

"YAPILAN ZAMLAR YETERSİZ"

Çorlu Şoförler Odası Başkanı Nadir Samancı ise şoför esnafının ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: