Tekirdağ'da toplu taşıma kartı kuyruğu Tekirdağ'da toplu taşıma kartlarının güncellenmesi ve yenilenmesi için kart dolum merkezinin önüne gelen çoğunluğu öğrenci yüzlerce vatandaş, saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı..

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İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kart dolum merkezinde bu sene de manzara değişmedi..

Kart işlemleri için gelen öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı ve yoğunluk giderek arttı.

KUYRUK YOLA KADAR UZANDI

Zaman zaman kuyruğun yola kadar uzadığı görüldü.

Çok sayıda öğrenci, kartlarını çıkarabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

"BU İŞLEM SADECE TEK NOKTADAN YAPILIYOR, ÜZÜCÜ"

Kart işlemlerinin farklı noktalarda da yapılmasını isteyen öğrenciler, tepkilerini dile getirdi. İsmini açıklamayan bir öğrenci, "Şehir dışından geldik. Burada ulaşımı kolaylaştırmak için kart çıkarmamız gerektiğini söylediler. Bildiğim kadarıyla bu işlem sadece tek bir noktada yapılıyor. Bu yüzden sıra beklemek biraz üzücü" dedi.

Bazı öğrenciler de kart çıkarma işleminin farklı noktalarda yapılmasının yoğunluğu azaltabileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)