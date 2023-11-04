Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

Tekirdağ'da saat 18.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde hastane karşısında, M.G. idaresindeki 22 AS 353 plakalı otomobil ile akülü binek araç çarpıştı.

Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü M.G. ile akülü araç sürücüsü ve akülü araçtaki 2 çocuk hafif yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla tedbir amaçlı olarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne giderken, herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

Öte yandan, olay yerine hızla intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)