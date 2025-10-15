Tekirdağ'da Türkiye'nin galibiyeti kutlandı: Çiğ köfte yoğurdular

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı mağlup etmesiyle birlikte Tekirdağ Şanlıurfalılar Derneği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Dernek lokalini tıka basa dolduran üyeler, maç boyunca ekrandan gözlerini ayıramadı.

ÇİĞ KÖFTE YOĞURARAK GALİBİYETİ KUTLADILAR

Türkiye'nin her golünde çılgına dönen vatandaşlar, "Acı da bizim, sevinç de bizim" diyerek tezahüratlar eşliğinde acılı çiğ köftelerini yoğurdu.

Maç sonrası coşkulu anlar yaşanırken dernek üyeleri, galibiyetin tadını hemşerilerinin yöresel lezzetiyle çıkardı. Maç sonunda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Dernek Başkanı Mehmet Bedlek, milli maç için dernek lokalini tıka basa dolduran herkese teşekkür etti.