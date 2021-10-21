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    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı

    Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 kişiden 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:58
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    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor.

    70 KİŞİ YAKALANDI

    Son 1 haftalık süreçte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekipleri ve drone destekli düzenlenen operasyonlarında, ekiplerce toplam 70 şahıs yakalandı.

    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı #1

    ÇOK SAYIDA FİŞEK EROİN, EXTACY, METAMFETAMİN, BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

    Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 100,28 gr (84) fişek eroin, 38 adet Extacy-Sentetik Ecza, 441,65 gram ve (11) fişek metamfetamin, 75,3 gram (76) fişek bonzai, 910,02 gram ve (32) fişek esrar, 16 gram (12) fişek kokain, 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 875 TL para ele geçirildi.

    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı #2

    18 KİŞİ TUTUKLANDI

    Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı #3

    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı #4

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