Tekirdağ'da uzun namlulu silah paylaşımı yapan şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ'da otomobil kullanırken uzun namlulu silahla çektiği videoyu paylaşan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Silahın oyuncak olduğu tespit edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde E.B., otomobil kullanırken uzun namlulu silahla video paylaştı.
Paylaşım üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda E.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Otomobilde yapılan incelemede videoda görülen uzun namlulu silahın oyuncak olduğu tespit edildi.
E.B., gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)