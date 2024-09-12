Tekirdağ'da yağmura rağmen alandan ayrılmayan çift Tekirdağ'da açık hava düğünlerinde aniden bastıran yağmura rağmen alanı terk etmeyen çiftin o anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve pek çok kullanıcıdan beğeni topladı.

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AA & Ensonhaber

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Köksal Çakmak ve Aleyna Tülmen çiftinin açık havada gerçekleşen düğünü, unutulmaz anlara sahne oldu.

Gelin Aleyna’nın evinden alınarak düğün alanına getirilen çift, davetlileriyle birlikte coşkuyla oyun havaları eşliğinde eğlenmeye başladı. Ancak düğünün bir bölümünde bastıran sağanak yağış, birçok misafirin alandan ayrılmasına neden oldu. Buna rağmen gelin ve damat, birbirlerine sarılarak yağmur altında romantik bir an yaşamayı tercih etti.

Bu duygusal dakikalar, bir sosyal medya kullanıcısının kaydına takıldı ve paylaşımın ardından hızla beğeni yağmuruna tutuldu.

Köksal Çakmak, hayatları boyunca hatırlayacakları bu özel anın kendileri için unutulmaz bir düğün hatırası olduğunu dile getirdi. Düğün gününe kadar sürekli cep telefonlarından hava durumunu kontrol ettiklerini belirten Çakmak, sürecin stresli geçtiğini şu sözlerle anlattı:

Düğün yapmak başlı başına zorlu bir iş, bu süreci yönetmek gerçekten büyük bir sorumluluk. Düğünden haftalar önce sokak düğünü yapma planımız nedeniyle sürekli 'Yağmur yağarsa ne yaparız?' diye endişeliydik. Aleyna da bu konuda oldukça kaygılıydı.

"YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİK"

Çakmak, düğün boyunca eşine olumlu düşünmesi için sürekli moral verdiğini ifade etti.

Kına gecesi ve nişan töreni yapmadıklarını belirten Çakmak, düğün gününe dair anılarını şu sözlerle paylaştı:

Düğün gününde meşalelerimizi coşkuyla yaktık, gelin almaya gittik ve nihayet düğün alanına ulaştık. Ancak, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle düğün başlangıcı planladığımızdan daha geç oldu. Yaklaşık iki saat boyunca davetlilerle eğlenme fırsatımız oldu. Tam her şey yolunda gidiyor derken, aniden bastıran yağmurla misafirler ıslanmamak için alanı terk etti. Ama biz, o anın büyüsüne kapılarak yağmura aldırmadan ıslanmayı sürdürdük.

"YAĞMURDA ISLANDIK VE SARILDIK"

Aleyna Çakmak, sosyal medyada paylaşılan videonun ardından birçok kişiden yeniden düğün yapma teklifleri aldıklarını belirtti.

Yağmurun başlamasıyla davetlilerin alandan ayrıldığını anlatan Çakmak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Düğünün ortasında yağmurun başlaması moralimi bozdu, ama yağmuru çok sevdiğim için aslında üzgün değildim. Eşim, moralimin düştüğünü fark edince beni sakinleştirmeye çalıştı. Teyzelerim beni alandan çıkarmaya hazırlanıyordu, fakat eşim beni yağmurun altına çekti. Birlikte ıslandık ve sıkıca sarıldık. O anlarda eşimin beni mutlu etmek için gösterdiği çabayı görmek gerçekten çok anlamlıydı. Onu bu yüzden daha da çok seviyorum.