Telefonda yeşil nokta göründüğünde dikkat edin: Bakın ne anlama geliyor

Android telefonunuzun ekranının üst kısmında yer alan durum çubuğu, Wi-Fi, pil durumu veya bildirimler gibi temel bilgileri gösterir.

Durum çubuğunun üst kısmında ise zaman zaman yeşil bir nokta bulunur.

Uzmanlara göre bu küçük sembol, görmezden gelinmemesi gereken önemli bir güvenlik göstergesi.

Bu yeşil noktanın ne anlama geldiğini ve nasıl kapatıldığını açıklıyoruz.

TELEFONUNUZ SİZİ İZLİYOR OLABİLİR

Android telefonunuzun durum çubuğunda beliren küçük yeşil nokta, aslında büyük bir güvenlik işaretidir. Samsung’un açıkladığına göre Android 12 ile birlikte hayatımıza giren bu simge, cihazınızdaki kamera veya mikrofonun aktif olarak kullanıldığını gösteriyor.

Yeşil nokta;

Bilinçli olarak kamera ya da mikrofon kullandığınızda,

Açık olan bir uygulama bu özelliklere eriştiğinde,

Veya fark etmeden arka planda çalıştığında yanıyor.

Özellikle üçüncü durum, veri güvenliği açısından kritik kabul ediliyor. Çünkü kimse farkında olmadan dinlenmek ya da izlenmek istemez.

Kullanıcılar, durum çubuğunu aşağı kaydırıp yeşil noktaya dokunarak hangi uygulamanın kamera veya mikrofona eriştiğini görebiliyor. Pixel ve Motorola gibi bazı modellerde aynı zamanda konum erişimi de görüntülenebiliyor.

Peki, yeşil noktayı kapatmak mümkün mü?

Ayarlardan uygulamaların kamera, mikrofon ve konum izinlerini kapatarak erişimlerini sınırlandırabilirsiniz. Ancak dikkat: yeşil noktayı tamamen devre dışı bırakmak mümkün değil.

Google’a göre bu işaret, Android’in temel güvenlik mekanizmalarından biri ve kullanıcıları olası casus yazılımlara karşı korumak için vazgeçilmez.

Kısacası, Android’de beliren küçük bir yeşil nokta, gizliliğiniz için en önemli uyarı sistemlerinden biri.