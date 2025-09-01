Telefonunuzu masaya koymayın: İşte sebebi…

İş toplantısında, yemek masasında ya da dostlarla geçirilen keyifli bir kahve molasında… Çoğumuzun telefonu masanın tam üzerinde.

Sessizde olsa, bildirim sesi gelmese bile varlığı fark edilmez bir şekilde dikkatimizi bölüyor.

Teksas Üniversitesi’nden bilim insanı Adrian F. tarafından yapılan bir araştırma, akıllı telefonun yalnızca masada bulunmasının bile odaklanma gücünü azalttığını ortaya koydu.

MASADAKİ TELEFON BEYNİ YORUYOR

Telefonunuzu sessize almak yeterli mi? Teksas Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, aslında hiç de öyle olmadığını kanıtladı.

800 katılımcıyla gerçekleştirilen deneyde insanlar üç gruba ayrıldı: Telefonunu masada bırakanlar, cebinde taşıyanlar ve tamamen başka bir odada tutanlar. Katılımcılardan çeşitli bilişsel testleri tam konsantrasyonla yapmaları istendi. Ortaya çıkan sonuçlar ise şu şekilde:

Telefonunu masada bulunduranların performansı bariz şekilde düşüktü.

Cebinde taşıyanlarla telefonu başka odada tutanlar arasında belirgin fark çıkmadı.

İlginç olan ise, deneklerin %80’i telefonun onları etkilemeyeceğini düşünüyordu ama durum tam tersiydi.

Uzmanlar, cihazın yalnızca varlığının bile beynin odaklanma kapasitesini azalttığını söylüyor. Bildirim kapalı olsa, ekran ters çevrilmiş olsa bile, zihin bilinçdışı olarak telefona kaynak ayırıyor.

Araştırmayı yürüten Adrian Ward, “Önemli olan telefonu düşünmek değil. Telefonun varlığı bile beynin dikkat kaynaklarını tüketiyor” dedi.