Televizyonlarda yeme içme önerisi yapılmayacak

Halkta kafa karışıklığına neden olan, televizyonlarda "Şunu yiyin, onu yemeyin yorumuna" ceza geliyor.

Televizyon kanallarında son yıllarda olmazsa olmaz programları arasında yer alan sağlık-yeme-içme programlarında ve reklamlarda verilen bilgiler halk arasında kafa karışıklığına neden olmaya başladı.

Bu kapsamda Meclis'teki vekiller bu konuyu ele aldı...

GIDADA BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Meclis'te bulunan yasa teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte vatandaşlara "Şunu yiyin, bunu yemeyin" önerilerinde bulunarak gıdada bilgi kirliliğine neden olan ve insan sağlığını tehlikeye atanlar cezalandırılacak.

YANILTICI REKLAM YAPILAMAYACAK

Meclis Tarım Komisyonu’nda kabul edilen Tarım Torba Kanunu teklifinde yer alan düzenlemeyle gıda güvenliği ve güvenirliği konusunda yanıltıcı reklam yapılamayacak.

50 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, gerçeğe aykırı yayın yapılamayacak.



Yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin Türk Lirası’ndan 50 bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası verilecek.