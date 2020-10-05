Terör şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yapılan kontrolde, bir şüpheli sınırı geçmeye çalışırken yakayı ele verdi.
- AA
- 05.10.2020 - 09:34
- Güncelleme : 05.10.2020 - 09:34
Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırında göz açtırmadı.
Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.
YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI
Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.