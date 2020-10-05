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    Terör şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Edirne'de yapılan kontrolde, bir şüpheli sınırı geçmeye çalışırken yakayı ele verdi.
    • AA
    • 05.10.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 09:34
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    Terör şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırında göz açtırmadı.

    Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

    YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

    Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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