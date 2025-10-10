Tesisatçı sırrı verdi: Tıkanmış lavaboyu anında açıyor

Evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan lavabo tıkanıklıkları, genellikle gözle görülmeyen birikintilerden kaynaklanıyor.

Uzman tesisatçılar, tıkanıklık vakalarının büyük çoğunluğunda asıl suçlunun soğuyan yağ kalıntıları olduğunu söylüyor.

Yemek artıklarının, sabun kalıntılarının ve özellikle soğumuş yağın boru duvarlarına yapışması, zamanla diğer atıkları da kendine çekerek katı bir tıkaç oluşturuyor.

Bu durum, suyun lavabodan gitmemesine ve borularda kötü kokuya yol açıyor.

Tesisatçılar, borulara zarar vermeden bu sorunu çözmek için doğal bir yöntem öneriyor:

TIKANMIŞ LAVABOYU 5 DAKİKADA AÇAN YÖNTEM

Yaklaşık yarım şişe sıvı deterjanı doğrudan lavabonun giderine dökün.

Deterjanın boru duvarlarına yapışarak yağı çözmesini bekleyin.

Ardından lavaboyu kaynar suya yakın sıcaklıkta suyla doldurun.

Su dolduğunda tapayı hızla çekin. Bu sırada oluşan basınç ve deterjan etkisi birleşerek tıkanıklığı giderir.

Bu yöntem, sıvı sabunun yağ çözücü etkisi ve sıcak suyun itici gücü sayesinde tıkanıklıkları parçalayarak ortadan kaldırıyor.

Deterjan boru içindeki yağ tabakasını yumuşatırken, sıcak su hem bu birikintileri söker hem de boru duvarlarını temizleyip kötü kokuları gideriyor.

LAVABONUN TIKANMAMASI İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Artan yağları lavaboya değil, kapalı bir kavanoz veya şişeye dökerek çöpe atın. Böylece hem borular hem de çevre korunur.

Lavabonun giderine yerleştirilen basit bir filtre veya ızgara, büyük fark yaratabilir. Bu küçük aparat, sebze parçaları, yumurta kabukları, kahve telvesi ve et kırıntılarını yakalayarak borulara kaçmasını engeller.

Uzmanlar, haftada bir kez sıcak suyla lavabo giderini temizlemenin uzun vadede boruların ömrünü uzattığını söylüyor.