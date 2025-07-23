THY’den flaş karar: 22 bin koltuk iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yaz sezonuna dair uçuş planlamasında Balkan rotaları özelinde dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.

Şirket, daha önce artırmayı planladığı Zagreb, Ljubljana, Saraybosna ve Priştine seferlerini iptal ederken, bazı hatlarda ise uçuş frekanslarını düşürdü.

Ağustos ve eylül aylarını kapsayan yeni düzenlemeyle birlikte, THY toplamda 22 binden fazla koltuk kapasitesini sistemden kaldırdı.

ZAGREB VE LJUBLJANA HATLARINDA DEĞİŞEN TAKVİM

Zagreb hattında yaz başında planlanan haftalık 24 uçuş hedefi, önce ertelendi, ardından azaltıldı. 8 Eylül itibarıyla uçuşlar haftalık 20'ye kadar düşecek.

Benzer şekilde Ljubljana hattında da yaz ortasında 18'e çıkarılan seferler, ağustos ayında 16’ya, eylül sonunda ise 17’ye indirilecek.

SARAYBOSNA VE PRİŞTİNE SEFERLERİNDE DE KESİNTİLER

Saraybosna hattında haftalık uçuş sayısı eylül itibarıyla 20’ye çekilirken, Priştine seferleri de yazın geri kalanında haftada 13 uçuşla sınırlandırılacak.

NEDEN İPTAL EDİLİYOR?

Turizm Ajansı’nda yer alan habere göre; THY’den sefer iptallerinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, havacılık kulislerinde teknik sorunlar ön plana çıkıyor.

Özellikle Pratt & Whitney üretimi PW1000G motorlarında yaşanan arızaların, filosundaki Airbus A320neo uçaklarını etkilediği ifade ediliyor.

THY’nin bu nedenle yıl sonuna kadar yaklaşık 30 uçağını geçici olarak operasyon dışı bırakacağı tahmin ediliyor.