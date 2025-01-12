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İnternet alışverişlerinde "cayma hakkının kaldırıldığı" yönündeki iddiaların arından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada dönem dönem bu iddiaların gündeme getirildiğini belirtti.

İnternet üzerinden yapılan belli alışverişlerde "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'Dönem dönem gündeme gelen İnternet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."

CAYMA HAKKI NEDİR?

Online alışverişte tüketicinin avantajlarından biri olan cayma hakkı, mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicinin internetten aldığı ürünü 14 gün içerisinde iade edebilmesidir.

Tüketici aldığı üründen cayma talebinde bulunduğu zaman, satınalma koşullarına uygun olması durumunda ürünün ücret bedeli 14 gün içinde eksizsiz olarak alıcıya iade edilmektedir.

6502 sayılı Kanun hükümleri gereğince sınırları belirlenen cayma hakkının olabilmesi için sadece ayıplı mal olmasına gerek yoktur, tüketiciler başka bir sebepten dolayı da cayma hakkını kullanabilir.