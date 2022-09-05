Tokat Erbaa'da orman yangını

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu.

Tokat-Amasya il sınırı Boğazkesen köprüsü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan örtü altı yangını ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

1 hektarlık alan kül oldu

Yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri balık tutmaya gelenlerin yangına neden olması ihtimali üzerine çalışma başlattı.