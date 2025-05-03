Tokat’ta 5 metrelik yükseklikten düşen esnaf yaşamını yitirdi

İHA
Tokat’ta Niksar Sanayi Sitesi'nde kendi iş yerinde oto tamir hizmeti veren Recep Kırgın, ofis olarak kullandığı tamirhanenin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst katından dengesini kaybederek zemine düştü.
ESNAF KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Kırgın, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kırgın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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